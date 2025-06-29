Результати UFC 317: перемоги Топурії, Пантохи, Даріуша
На турнірі UFC 317 у Лас-Вегасі Ілія Топурія здобув вакантний пояс, а Алешандре Пантожа зберіг чемпіонство
8 хвилин тому
На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США) завершився турнір UFC 317, головною подією якого став бій за вакантний пояс у легкій вазі між Ілією Топурією та Чарльзом Олівейрою.
У ко-мейн івенті чемпіон найлегшої ваги Алешандре Пантожа захистив свій титул, перемігши Кая Кара-Франса задушливим прийомом у третьому раунді.
- Ілія Топурія переміг нокаутом у першому раунді Чарльза Олівейру.
- Алешандре Пантожа переміг задушливим прийомом у третьому раунді Кая Кара-Франса.
- Джошуа Ван переміг одноголосним рішенням суддів Брендона Ройвала.
- Бенеїл Даріуш переміг одноголосним рішенням суддів Ренато Мойкано.
- Пейтон Талботт переміг одноголосним рішенням суддів Феліпе Ліму.
- Грегорі Родрігес переміг нокаутом у першому раунді Джека Херманссона.
- Хосе Дельгадо переміг нокаутом у першому раунді Хайдера Аміла.
- Трейсі Кортес перемогла одноголосним рішенням суддів Вівіан Арауджо.
- Терренс МакКінні переміг задушливим прийомом у першому раунді В’ячеслава Борщева.
- Джейкоб Сміт переміг технічним нокаутом у другому раунді Ніко Прайса.
- Джоната Дініз переміг одноголосним рішенням суддів Елвіна Хайнса.