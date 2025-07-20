Результати UFC 318: Холлоуэй переміг Пор’є, а Коста здолав Копилова
Макс Холлоуэй зберіг титул BMF, перемігши Дастіна Пор’є у головному бою вечора
близько 14 годин тому
На арені Smoothie King Center у Новому Орлеані (США) завершився турнір UFC 318, який очолив третій поєдинок володаря титулу BMF Макса Голлоуея проти Дастіна Пор’є.
У співголовному бою екс-претендент на титул у середній вазі Пауло Коста побився проти Романа Копилова.
Головний кард:
Макс Голлоуей переміг одноголосним рішенням суддів Дастіна Пор’є
Пауло Коста переміг одноголосним рішенням суддів Романа Копилова
Даніель Родрігес переміг одноголосним рішенням суддів Кевіна Холланда
Патрісіо Фрейре переміг одноголосним рішенням суддів Дена Іге
Майкл Джонсон переміг одноголосним рішенням суддів Данієля Зеллхубера
Вінісіус Олівейра переміг одноголосним рішенням суддів Кайлера Філліпса
Брендан Аллен переміг одноголосним рішенням суддів Марвіна Ветторі
Микола Веретенніков переміг роздільним рішенням суддів Франсиско Прадо
Атеба Готьє переміг технічним нокаутом у першому раунді Роберта Валентина
Іслам Дулатов переміг нокаутом у першому раунді Адама Фугитта
Джим Крут переміг сабмішеном (армбар) у першому раунді Марчина Прахніо
Райан Спенн переміг сабмішеном (гільйотина) у першому раунді Лукаша Бржескі
Бруно Ферейра переміг сабмішеном (армбар) у першому раунді Джексона МакВея
Ніколь Кальярі перемогла технічним нокаутом у третьому раунді Карлі Джудис