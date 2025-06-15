Олег Гончар

У ніч на 15 червня в Атланті (США) на арені State Farm відбувся турнір UFC on ESPN 69. Головною подією вечора став бій колишнього чемпіона напівсередньої ваги Камару Усмана проти Хоакіна Баклі.

У ко-мейн івенті екс-чемпіонка у мінімальній вазі Роуз Намаюнас зустрілася з Мірандою Маверік у межах найлегшого дивізіону.