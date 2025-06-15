Результати UFC on ESPN 69: Перемоги Усмана, Намаюнас, поразка Гарбрандта
Ексчемпіони UFC Камару Усман і Роуз Намаюнас виграли свої бої одноголосним рішенням суддів
16 хвилин тому
У ніч на 15 червня в Атланті (США) на арені State Farm відбувся турнір UFC on ESPN 69. Головною подією вечора став бій колишнього чемпіона напівсередньої ваги Камару Усмана проти Хоакіна Баклі.
У ко-мейн івенті екс-чемпіонка у мінімальній вазі Роуз Намаюнас зустрілася з Мірандою Маверік у межах найлегшого дивізіону.
- Камару Усман переміг одноголосним рішенням суддів Хоакіна Баклі
- Роуз Намаюнас перемогла одноголосним рішенням суддів Міранду Маверік
- Едмен Шахбазян переміг одноголосним рішенням суддів Андре Петроскі
- Раоні Барселос переміг одноголосним рішенням суддів Коді Гарбрандта
- Мансур Абдул-Малік переміг одноголосним рішенням суддів Коді Брандейджа
- Алонзо Меніфілд переміг одноголосним рішенням суддів Умара Сі
- Бій Пола Крейга та Родольфо Беллато визнано таким, що не відбувся
- Майкл К’єза переміг одноголосним рішенням суддів Курта Макгі
- Малкольм Веллмейкер переміг нокаутом у першому раунді Кріса Мутінью
- Хосе Очоа переміг технічним нокаутом у другому раунді Коді Дердена
- Ріккі Сімон переміг одноголосним рішенням суддів Кемерона Смозермена
- Філіп Роу переміг технічним нокаутом у третьому раунді Анге Лусу
- Джеймі-Лін Хорт перемогла одноголосним рішенням суддів Ванессу Демопулос