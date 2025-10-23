Український боєць найлегшого дивізіону UFC Сергій Сідей (12-2) повідомив, що не проведе поєдинок на UFC 322 проти Малкольма Веллмейкера (10-0).

«Боляче це писати, але, на жаль, я змушений знятися зі свого бою 15 листопада на UFC 322 через важкий вивих плеча, отриманий під час тренування.

Вибачаюся перед своїм суперником Веллмейкером і сподіваюся, що ти отримаєш можливість вийти в октагон у цьому карді.

Я був дуже радий цій нагоді, але, мабуть, цього разу не судилося.

Зроблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися у бій».