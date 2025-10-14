Денис Сєдашов

Чинний чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі у подкасті The Ariel Helwani Show розповів, що ведуться переговори про можливе проведення турніру організації в його рідній країні – Грузії.

Мій спонсор уже спілкувався з представниками UFC та міністром спорту Грузії, щоб організувати турнір у Тбілісі. Вони працюють над цим, і я сподіваюся, що це станеться. Було б чудово побитися вдома, хоча, можливо, цього не вийде зробити. Мераб Двалішвілі

Вже 7 грудня на турнірі UFC 323 у Лас-Вегасі Двалішвілі проведе реванш із колишнім чемпіоном Петром Яном.