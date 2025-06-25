Сіріль Ган очікує на бій із чемпіоном UFC
Французький боєць переконаний, що переговори йдуть у правильному напрямку
40 хвилин тому
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі Сіріль Ган в інтерв’ю для Championship Rounds переконаний, що його наступним суперником стане британець Том Аспіналл.
Мій менеджер вже спілкувався з Хантером Кемпбеллом. Поки що нічого остаточно не вирішено — чекаємо на подальші обговорення, можливо, щодо дати й місця. Але ми дійсно впевнені, що поєдинок з Аспіналлом відбудеться.
Нагадаємо, раніше президент UFC Дейна Вайт повідомив, що Том Аспіналл найімовірніше проведе свій наступний бій у листопаді на турнірі UFC в Нью-Йорку.
Поділитись