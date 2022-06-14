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Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC

Головною подією івенту стане поєдинок між Каттаром і Емметом
ММА
08:54
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
Роман Долідзе / Фото - gettyimages.com
18 червня в Техасі (США) відбудеться турнір UFC on ESPN 37, де головною подією вечора стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між американцем Келвіном Каттаром (23-5) та його співвітчизником Джошем Емметтом (16-2).

Відзначимо, що свій поєдинок на цьому івенті проведе екс-чемпіон WWFC грузинський середньоваговик Роман Долідзе (9-1), який зустрінеться з американцем Кайлом Докосом (11-2).
Представляємо вашій увазі файткард турніру UFC on ESPN 37:

Основний кард:

Келвін Каттар – Джош Еметт

Дональд Серроне – Джо Лоузон

Тім Мінс – Кевін Холланд

Хоакін Баклі – Альберт Дураєв

Дамір Ісмагулов – Гурам Кутателадзе

Джуліан Маркес – Грегорі Родрігес

Попередній кард:

Адріан Яніс – Тоні Келлі

Жасмин Ясудавічус – Наталія Христина да Сільва

Курт Макгі – Джеремі Уеллс

Рікардо Рамос – Денні Чавес

Марія Олівейра – Глоріа де Паула

Едді Вайнленд – Коді Стеменн

Філ Хоус – Дерон Уїнн

Роман Долідзе – Кайл Докос
Нагадаємо, що попередній поєдинок Долідзе відбувся в червні 2021 року, де він переміг одноголосним рішенням суддів Лореано Старополлі.
Володимир Кириченко
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Теги

Роман Долідзе Келвін Каттар Джош Еметт

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