Долідзе зустрінеться з Докосом на турнірі UFC on ESPN 37
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
Головною подією івенту стане поєдинок між Каттаром і Емметом
08:54
Роман Долідзе / Фото - gettyimages.com18 червня в Техасі (США) відбудеться турнір UFC on ESPN 37, де головною подією вечора стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між американцем Келвіном Каттаром (23-5) та його співвітчизником Джошем Емметтом (16-2).
Відзначимо, що свій поєдинок на цьому івенті проведе екс-чемпіон WWFC грузинський середньоваговик Роман Долідзе (9-1), який зустрінеться з американцем Кайлом Докосом (11-2).
Представляємо вашій увазі файткард турніру UFC on ESPN 37:
Основний кард:
Келвін Каттар – Джош Еметт
Дональд Серроне – Джо Лоузон
Тім Мінс – Кевін Холланд
Хоакін Баклі – Альберт Дураєв
Дамір Ісмагулов – Гурам Кутателадзе
Джуліан Маркес – Грегорі Родрігес
Попередній кард:
Адріан Яніс – Тоні Келлі
Жасмин Ясудавічус – Наталія Христина да Сільва
Курт Макгі – Джеремі Уеллс
Рікардо Рамос – Денні Чавес
Марія Олівейра – Глоріа де Паула
Едді Вайнленд – Коді Стеменн
Філ Хоус – Дерон Уїнн
Роман Долідзе – Кайл Докос
Нагадаємо, що попередній поєдинок Долідзе відбувся в червні 2021 року, де він переміг одноголосним рішенням суддів Лореано Старополлі.
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