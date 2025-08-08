Суперник Долідзе: «Дю Плессі шокує світ – чімаєв здебільшого бився з маленькими хлопцями»
Ернандес вважає, що на хамзата очікує випробування
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Суперник Романа Долідзе Ентоні Ернандес висловився про бій Дрікуса Дю Плессі та хамзата чімаєва. Слова американця наводить vringe.com:
Думаю, Дрікус знову шокує світ. Він великий, жорсткий, незручний виродок, і я все ще не до кінця вірю в хамзата. Розумію, що він гарний і небезпечний, бла-бла-бла, але він бився здебільшого з маленькими хлопцями, які піднялися у вазі. (Камару) Усман дав йому серйозний бій прямо з дивана, так що як він упорається з кимось, хто справді є справжнім середньоваговиком?
Шон Стрікленд вважає чімаєва морально слабким.
Поділитись