Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»

Бразильський ветеран вважає, що фанати заслуговують побачити його реванш з чехом
ММА
10:05
Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) вважає, що фанати заслуговують побачити його реванш з чинним володарем титулу Іржі Прохазка (29-3-1).

Бразильця цитує портал sherdog.com:

«Я тільки що переглянув наш бій, і він нагадав мені протистояння Джона Джонса і Алексанра Густафссона, який був одним з найбільш захоплюючих поєдинків. Звичайно, коли ви знаєте результат, емоції зовсім інші, але людям сподобався наш бій.

Звичайно, коли я дивлюся, чим все закінчилося, мені хочеться плакати. В одному з моментів було чітко видно, що Іржі був вражений, але я не скористався моментом. Просто люди повинні розуміти, що з першого дня мого табору, я відпрацьовував свої навички в партері і коли побачив його довгу шию, то не зміг зупинитися. Це те, що є. Іржі був великим воїном, добре проявив себе і заслужено переміг. Правильним рішенням буде організувати ще один наш бій. Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка.

У мене немає серйозних ушкоджень. Мені зробили МРТ головного мозку, яке показало, що все в порядку. Мені потрібно всього три тижні, щоб повністю відновитися».

Іржі Прохазка зупинив Гловера Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
ММА
13 червня 12:23
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
ММА
12 червня 18:17
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»
ММА
12 червня 10:30
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
ММА
12 червня 09:50
Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275
ММА
12 червня 08:40
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
ММА
11 червня 15:25

Новини: ММА

Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»
Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»
10:05
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
14 червня 08:54
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою
13 червня 20:30
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
13 червня 18:02
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
13 червня 12:23
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
12 червня 18:17
Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
12 червня 12:00
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»
12 червня 10:30
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
12 червня 09:50
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини