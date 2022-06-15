Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) вважає, що фанати заслуговують побачити його реванш з чинним володарем титулу Іржі Прохазка (29-3-1).

Бразильця цитує портал sherdog.com:

Звичайно, коли я дивлюся, чим все закінчилося, мені хочеться плакати. В одному з моментів було чітко видно, що Іржі був вражений, але я не скористався моментом. Просто люди повинні розуміти, що з першого дня мого табору, я відпрацьовував свої навички в партері і коли побачив його довгу шию, то не зміг зупинитися. Це те, що є. Іржі був великим воїном, добре проявив себе і заслужено переміг. Правильним рішенням буде організувати ще один наш бій. Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка.

У мене немає серйозних ушкоджень. Мені зробили МРТ головного мозку, яке показало, що все в порядку. Мені потрібно всього три тижні, щоб повністю відновитися».