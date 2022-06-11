Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-7) впевнений у своїй перемозі над Іржі Прохазка (28-3-1), бій з яким відбудеться на UFC 275.

Бразильця цитує портал mmamania.com:

Прохазка - непередбачуваний. Від нього можна очікувати що завгодно, тому потрібно бути готовим до всього. Я повинен бути зайнятий своєю справою. Я сумніваюся, що Іржі буде шукати щастя партері, тому що це моя стихія. Подивимося. Я готовий і зосереджений на цьому бою. Я також відточував свої навички в стійці. Люди забули, що у мене в кар'єрі багато перемог нокаутом».