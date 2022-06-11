Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
Бразилець впевнений у своїй перемозі над чехом
15:25
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-7) впевнений у своїй перемозі над Іржі Прохазка (28-3-1), бій з яким відбудеться на UFC 275.
Бразильця цитує портал mmamania.com:
«Я поб'ю Прохазку. Це те, що очікують від мене фанати і те, що я роблю завжди. Люди, які стежили за мною на початку моєї кар'єри, аж до бою з Джоном Джонсом, знають, ким я є насправді. У мене були важкі випробування. Наприклад, коли я бився з Густафссон зі зламаним носом, то переслідував його до останнього. Це те, що я роблю завжди. Я піду і знищу його. У цьому немає сумнівів. Я буду шукати фініш.
Прохазка - непередбачуваний. Від нього можна очікувати що завгодно, тому потрібно бути готовим до всього. Я повинен бути зайнятий своєю справою. Я сумніваюся, що Іржі буде шукати щастя партері, тому що це моя стихія. Подивимося. Я готовий і зосереджений на цьому бою. Я також відточував свої навички в стійці. Люди забули, що у мене в кар'єрі багато перемог нокаутом».
Гловер Тейшейра і Іржі Прохазка показали однакову вагу напередодні очного протистояння.
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