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Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»

Бразилець прокоментував поразку чеху
ММА
10:30
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) в інтерв'ю після бою прокоментував поразку чинному власникові титулу Іржі Прохазке (29-3-1).

«Без сумніву, Іржі було важче контролювати на землі, ніж я очікував. Однозначно, він умілий боєць в партері, але я сьогодні віддав всього себе. Як я кажу: «Або зі щитом, або на щиті». Я повністю виклався.

Знаєте, це не виправдання, але у мене була дуже важка вагогонка. Чесно кажучи, тут справа навіть не вагонці. Мій суперник пробивав важкі удари по корпусу, які вимотали мене. Я просто видихався.

Сьогодні було видно, що мені 42 роки? Я продовжу битися».

Іржі Прохазка зупинив Гловера Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275.

Рене Тер Велде
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Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

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