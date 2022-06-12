Тейшейра - про бій з Прохазка: «Люди забули, що у мене багато перемог нокаутом»
Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»
Бразилець прокоментував поразку чеху
10:30
Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) в інтерв'ю після бою прокоментував поразку чинному власникові титулу Іржі Прохазке (29-3-1).
«Без сумніву, Іржі було важче контролювати на землі, ніж я очікував. Однозначно, він умілий боєць в партері, але я сьогодні віддав всього себе. Як я кажу: «Або зі щитом, або на щиті». Я повністю виклався.
Знаєте, це не виправдання, але у мене була дуже важка вагогонка. Чесно кажучи, тут справа навіть не вагонці. Мій суперник пробивав важкі удари по корпусу, які вимотали мене. Я просто видихався.
Сьогодні було видно, що мені 42 роки? Я продовжу битися».
Іржі Прохазка зупинив Гловера Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275.
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