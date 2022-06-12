Тейшейра: «Прохазку було важче контролювати на землі, ніж я очікував»

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) в інтерв'ю після бою прокоментував поразку чинному власникові титулу Іржі Прохазке (29-3-1).

Знаєте, це не виправдання, але у мене була дуже важка вагогонка. Чесно кажучи, тут справа навіть не вагонці. Мій суперник пробивав важкі удари по корпусу, які вимотали мене. Я просто видихався.

Сьогодні було видно, що мені 42 роки? Я продовжу битися».