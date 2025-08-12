Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) категорично відкинув ідею поєдинку з Джоном Джонсом у 2026 році на території Білого дому, назвавши її нецікавою. Слова британця навів портал MMA Junkie.

Аспіналл наголосив, що зосереджений виключно на своєму наступному бою проти Сіріла Гана, і не витрачатиме часу на роздуми про Джонса.

«Джонс і Білий дім? Це просто нудно. Надто нудно. Мені навіть нема що сказати – настільки це нецікаво. Усі мої думки зараз про Сіріла Гана і як його перемогти. На Джонса не витрачу жодної секунди. Це нецікаво ні мені, ні світу. Яка в цьому суть? Пуста надія». Том Аспіналл

Бій Аспіналла проти Гана запланований на UFC 321, що відбудеться 25 жовтня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Джон Джонс зробив крок до повернення після двотижневої відставки.