Олег Гончар

Претендент на титул UFC у легкій вазі Ілія Топурія (15-0, 5 КО) впевнено висловився про майбутній бій проти ексчемпіона Чарльза Олівейри (34-10, 10 КО), заявивши, що фінішує бразильця в першому раунді. Про це він розповів в інтерв’ю MMA Fighting напередодні UFC 317.

«Олівейра думає, що в нього є шанси, але їх немає. Йому просто потрібно вийти в октагон, а я зроблю решту. Я нокаутую його в першому раунді. Він іде вперед – це все, що мені потрібно. Зазвичай я витрачаю час, щоб скоротити дистанцію, бо суперники втікають. Але Олівейра сам піде на мене, тож я просто вимкну йому світло. Хай спробує стояти в центрі – він навіть не побачить, як я наближуся». Ілія Топурія

27-річний грузин, який у 2024 році відібрав титул у легкій вазі в Алека Волкановскі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде запасним в бою Топурії та Олівейри.