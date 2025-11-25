Олег Гончар

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-0, 9 КО) вкотре підтвердив амбіції на бій з новим чемпіоном напівсередньої ваги Ісламом Махачевим (28-1).

Якщо перехід не вдасться, грузин-іспанець готовий зустрітися з британцем Педді Пімблеттом (23-3, 7 КО). Про це Топурія розповів в інтерв'ю Альваро Колменеро.

Топурія, який здобув вакантний титул легкої ваги, нокаутувавши Чарльза Олівейру на UFC 317, не приховує планів на підйом у вазі.

«Я б хотів битися з Педді, якщо мені не дозволять перейти в напівсередню вагу, щоб битися з Ісламом. Бо бій, який мені дійсно потрібен, — це бій з Ісламом». Ілія Топурія

Махачев, який щойно завоював другий титул UFC, на турнірі UFC 322 у листопаді 2025-го, домінував над Джеком Делла Маддаленою.