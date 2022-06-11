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THE FOOTBALL REVIEW

Тренер Масвідаля: «Бій між Хорхе і Макгрегором став би найприбутковішим за всю історію спорту»

Майк Браун висловився про можливе поєдинку американця з ірландцем
ММА
22:15
Тренер Масвідаля: «Бій між Хорхе і Макгрегором став би найприбутковішим за всю історію спорту»

Майк Браун, тренер колишній претендента на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаля (35-16), висловився про можливе поєдинку свого підопічного з екс-чемпіоном промоушена в двох вагових категоріях конором Макгрегором (22-6).

Фахівця цитує портал MMAJunkie:

«Це було б неймовірно. Навіть не можу уявити собі поєдинок, який став би більш масштабним. Я думаю, що якщо взяти до уваги їх характер і те, як вони поводяться в октагоні, можна говорити, що цей поєдинок став би найприбутковішим за всю історію спорту. Конор явно додав у вазі. Схоже, що він хоче рухатися і далі в цьому напрямку. І якщо це так, то чому б йому не битися з Хорхе?»

Хорхе Масвідаль кинув виклик Конору Макгрегору.

Рене Тер Велде
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Хорхе Масвідаль Конор Макгрегор

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