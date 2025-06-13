Тренер колишнього чемпіона UFC у важкій вазі, а нині бійця PFL Френсіса Нганну — Ерік Ніксік — прокоментував свої нещодавні слова про ймовірне повернення камерунеця до UFC. За його словами, він висловлював власну думку як вболівальник, а не як представник чи наставник «Хижака». Слова наводить MMA Mania.

Я — великий фанат ММА, особливо важкої ваги. І, як і багато хто, мрію побачити Френсіса знову в октагоні. Але я не знаю точної ситуації щодо його контракту з PFL. Цілком можливо, що він взагалі не має права вести переговори з іншими організаціями.

Я ніколи не говорив від імені Нганну — лише як фанат, навіть не як його тренер. Якщо надійде цікава пропозиція, думаю, Френсіс її розгляне, але рішення залишається за ним.