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UFC припинила співпрацю з 11 бійцями, 2 з них рашисти
Американський промоушен покинув канадець Міша Циркунов
07:57
Міша Циркунов / Фото - ringside24Найсильніша ліга в світі UFC звільнила зі свого ростера відразу 11 бійців, з них двоє рашисти. Про це повідомляє bjpenn.com.
Слідом за Аскаром Аскаровим, який покинув промоушен за власним бажанням, боси UFC вирішили розлучитися з Магомедом Мустафаєвим. 34-річний рашист не виходив в до октагону з лютого 2020 року, коли він програв роздільним рішенням представнику Нової Зеландії Бреду Рідделлу.
Повний список з тих, хто був звільнений виглядає наступним чином: Аскар Аскаров, Кшиштоф Йотко, Міша Циркунов, Луїс Коске, Нік Максимов, Магомед Мустафаєв, Чарлі Онтіверос, Джессі Ронсон, Кемерон ВанКемп, Деріан Уикс та Джейсон Уітт.
Нагадаємо, далі на фанатів ММА очікує турнір UFC Fight Night 214, який відбудеться 5 листопада на домашній арені в Лас-Вегасі (штат Невада, США).
Відзначимо, що на цьому турнірі свій другий поєдинок в UFC проведе український боєць найлегшого дивізіону Людвік Шолінян (9-2-1).
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