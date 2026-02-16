Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман окреслив амбітні плани на 2026 рік, заявивши, що хоче завершити кар’єру з двома титулами.

За словами нігерійця, першочерговим завданням є повернення пояса у категорії до 77 кг. Усман наголосив, що не бачить сенсу переходити до іншого дивізіону без статусу чинного чемпіона у напівсередній вазі. Він підкреслив, що все ще виступає у цій категорії, тому логічно почати саме з неї.

Боєць зазначив, що прагне, аби у 2026 році вболівальники говорили про його камбек як про несподіваний і масштабний. На його думку, здобуття двох титулів і подальше завершення кар’єри стало б ідеальним сценарієм.