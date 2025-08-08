Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у напівсередній вазі нігерієць Камару Усман заявив, що британець Педді Пімблетт, який посідає дев’яте місце в рейтингу легкої ваги UFC, поки не заслуговує титульного бою. Про це він розповів на YouTube-каналі Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Усман визнав, що Пімблетт успішно виступає проти своїх суперників, але наголосив, що в легкій вазі є сильні конкуренти, зокрема Арман Царукян, Джастін Гейджі, Ден Хукер, Матеуш Гамрот і Бенеїл Дарюш.

На його думку, надання Пімблетту титульного поєдинку, обійшовши цих бійців, суперечило б принципу UFC, за яким найкращий змагається з наступним найкращим.

Пімблетт, який має рекорд 22-3 і п’ять перемог поспіль, востаннє переміг Майкла Чендлера у квітні. Камару вважає, що для титульного бою йому потрібно здолати топових суперників, щоб підтвердити претензії на пояс.

