Усман розкритикував ідею титульного бою для Пімблетта
Ексчемпіон UFC вважає, що британець ще не довів, що заслуговує битися за пояс у легкій вазі
близько 2 годин тому
Ексчемпіон UFC у напівсередній вазі нігерієць Камару Усман заявив, що британець Педді Пімблетт, який посідає дев’яте місце в рейтингу легкої ваги UFC, поки не заслуговує титульного бою. Про це він розповів на YouTube-каналі Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.
Усман визнав, що Пімблетт успішно виступає проти своїх суперників, але наголосив, що в легкій вазі є сильні конкуренти, зокрема Арман Царукян, Джастін Гейджі, Ден Хукер, Матеуш Гамрот і Бенеїл Дарюш.
На його думку, надання Пімблетту титульного поєдинку, обійшовши цих бійців, суперечило б принципу UFC, за яким найкращий змагається з наступним найкращим.
Пімблетт, який має рекорд 22-3 і п’ять перемог поспіль, востаннє переміг Майкла Чендлера у квітні. Камару вважає, що для титульного бою йому потрібно здолати топових суперників, щоб підтвердити претензії на пояс.
Нагадаємо, Пімблетт погрожує "знищити" чемпіона Ілію Топурію в потенційному бою.