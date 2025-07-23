Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-3) спробує повернути пояс у реванші проти чинного чемпіона Магомеда Анкалаєва (20-1-1) на турнірі UFC 320, який відбудеться 4 жовтня 2025 року в T-Mobile Arena, Лас-Вегас. Про це повідомили в UFC.

У березні 2025 року на UFC 313 Анкалаєв переміг Перейру одноголосним рішенням суддів, забравши титул напівважкої ваги. Для бразильця це була перша поразка в дивізіоні після трьох успішних захистів титулу проти Джамала Гілла, Їржі Прохазки та Халіла Раунтрі у 2024 році. Востаннє Перейра програвав у середній вазі Ісраелю Адесаньї у 2023 році.

У співголовному бою UFC 320 чемпіон у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі (20-4) захищатиме титул проти Корі Сендгаґена (18-5). Двалішвілі здобув пояс у 2024 році, перемігши Шона О’Меллі, і це буде його третій захист. В останньому бою він достроково переміг О'Меллі в реванші.

Також на карді відбудеться поєдинок у напівважкій вазі між ексчемпіоном Їржі Прохазкою (31-5-1) та Халілом Раунтрі (14-6), де переможець може претендувати на титульний бій.