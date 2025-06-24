Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт відреагував на заяву ексчемпіона в напівлегкій вазі Ілії Топурії (16-0) про можливий перехід у напівсередню вагу слідом за Ісламом Махачевим (27-1).

Топурія, який нещодавно піднявся в легку вагу, висловив амбітні плани: він хоче завоювати пояс у легкому дивізіоні на UFC 317 проти Чарльза Олівейри, а потім, залежно від результатів Махачева в напівсередній вазі, кинути виклик росіянину.

За словами Топурії, якщо Махачев виграє титул у поєдинку з Джеком Делла Маддаленою, він також перейде в напівсередню вагу, щоб поборотися за пояс, або ж чекатиме повернення Махачева в легкий дивізіон для мегафайту.

Вайт стримано прокоментував ці заяви.

«Топурія щойно перейшов у легку вагу, а ми вже говоримо про напівсередню? Спершу подивимося, як він виступить проти Олівейри, і як Махачев битиметься з Делла Маддаленою. Їхнє бажання зустрітися в октагоні очевидне». Дейна Вайт

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде запасним в бою Топурії та Олівейри.