Вайт прокоментував бажання Топурії перейти в напівсередню вагу заради бою з Махачевим
Президент UFC закликав дочекатися боїв Топурії з Олівейрою та Махачева з Делла Маддаленою
близько 1 години тому
Президент UFC Дейна Вайт відреагував на заяву ексчемпіона в напівлегкій вазі Ілії Топурії (16-0) про можливий перехід у напівсередню вагу слідом за Ісламом Махачевим (27-1).
Топурія, який нещодавно піднявся в легку вагу, висловив амбітні плани: він хоче завоювати пояс у легкому дивізіоні на UFC 317 проти Чарльза Олівейри, а потім, залежно від результатів Махачева в напівсередній вазі, кинути виклик росіянину.
За словами Топурії, якщо Махачев виграє титул у поєдинку з Джеком Делла Маддаленою, він також перейде в напівсередню вагу, щоб поборотися за пояс, або ж чекатиме повернення Махачева в легкий дивізіон для мегафайту.
Вайт стримано прокоментував ці заяви.
«Топурія щойно перейшов у легку вагу, а ми вже говоримо про напівсередню? Спершу подивимося, як він виступить проти Олівейри, і як Махачев битиметься з Делла Маддаленою. Їхнє бажання зустрітися в октагоні очевидне».
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде запасним в бою Топурії та Олівейри.