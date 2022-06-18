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Відбулася офіційна процедура зважування учасників турніру UFC on ESPN 37: Каттар – Еметт

Свій поєдинок проведе і колишній чемпіон WWFC
ММА
07:55
Відбулася офіційна процедура зважування учасників турніру UFC on ESPN 37: Каттар – Еметт
UFC on ESPN 37 / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Напередодні в Остіні (Техас, США) завершилася офіційна процедура зважування учасників турніру UFC on ESPN 37, де головною подією івенту стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між американцем Келвіном Каттара (23-5) і його співвітчизником Джошом Емметтом (16-2).

Відзначимо, що свій поєдинок на цьому івент проведе екс-чемпіон WWFC грузинський середньоваговик Роман Долідзе (9-1), який зустрінеться з американцем Кайлом Докосом (11-2).
Представляємо вашій увазі результати зважування учасників турніру UFC on ESPN 37:

Основний кард:

Келвін Каттар (146) – Джош Еметт (145.5)

Дональд Серроне (155) – Джо Лозон (154.75)

Кевін Холланд (170) – Тім Мінс (170.5)

Альберт Дураєв (185.5) – Хоакін Баклі (184)

Дамір Ісмагулов (155) – Гурам Кутателадзе (155.5)

Джуліан Маркес (185.5) – Грегорі Родрігес (185.5)

Попередній кард:

Тоні Келлі (137.5) – Адріан Янез (135.5)

Жасмин Ясудавічус (124.75) – Наталія Сілва (125.5)

Корт МакГі (170) – Джеремайя Уелс (171)

Денні Чавес (145) – Рікардо Рамос (146)

Глорія де Паула (115) – Марія Олівейра (115)

Коди Стаманн (135.5) – Едді Уайнленд (135)

Філ Хоус (185) – Дерон Вінн (186)

Роман Долідзе (185.5) – Кайл Докос (185.5)
Нагадаємо, що попередній поєдинок Долідзе відбувся в червні 2021 року, де він переміг одноголосним рішенням суддів Лореано Старополлі.
Володимир Кириченко
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Теги

Роман Долідзе Кайл Докос Джош Еметт Келвін Каттар

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