Волкановскі закликав Джонса визначитись із майбутнім
Алекс звернувся до бійця з жорстким закликом
41 хвилину тому
Чинний чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі закликав легендарного важковаговика Джона Джонса визначитися з майбутнім у змішаних єдиноборствах. Слова наводить BJ Penn.
Якщо ти чемпіон, маєш захищати титул. Це твоя відповідальність. Не можна просто залишатися осторонь і нічого не робити. Потрібно бути активним і виходити в октагон проти будь-кого.
Австралієць підкреслив, що не має на меті применшити заслуги Джонса, але вважає, що затягування із поверненням лише шкодить дивізіону.
Я не хочу кидати тінь на Джонса — всі кажуть, що він зробив щось неймовірне. Але ні, не зовсім так. Не стримуй розвиток важкої ваги. Якщо не збираєшся битися — краще піди у відставку. Так буде чесно.
Усик попросив Дейну Вайта підписати Амосова в UFC.