Олег Гончар

Атлетична комісія штату Джорджія оприлюднила зарплатну відомість бійців турніру UFC on ESPN 69, який відбувся в Атланті в ніч на 15 червня 2025 року. Згідно з даними, опублікованими MMA Junkie, половина учасників карду (13 із 26 бійців) отримали шестизначні виплати.

Найвищу зарплату отримала Роуз Намаюнас, яка заробила $500 тис. ($250 тис. за бій + $250 тис. за перемогу) за одноголосне рішення проти Міранди Маверік, котра отримала $150 тис.. У головному бою вечора Камар Усман заробив $300 тис. (без бонусу за перемогу) за перемогу над Хоакіном Баклі, який отримав $150 тис..

Едмен Шахбазян заробив $186 тис. ($93 тис. + $93 тис. за перемогу) у бою проти Андре Петроскі ($100 тис.). Раоні Барселос отримав $102 тис. ($51 тис. + $51 тис. за перемогу) за перемогу над Коді Гарбрандтом, який заробив $275 тисяч. Алонзо Меніфілд отримав $250 тис. ($125 тис. + $125 тис. за перемогу), тоді як його суперник Умар Сі – $26 тис.

Ці суми не включають додаткові бонуси чи спонсорські виплати, які можуть значно збільшити загальний дохід бійців.