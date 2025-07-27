Зрадника України, який виступає під прапором росії, вдруге поспіль нокаутували на шоу UFC
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близько 2 годин тому
Микита Крилов / Фото - UFC
Колишній український боєць нанівважкого дивізіону Микита Крилов (30-11) провів поєдинок проти узбека Богдана Гуськова (18-3) на турнірі UFC on ABC 9.
Гуськов нокаутував суперника у 1-му раунді – влучив правою і добив на канвасі.
З моменту, коли Крилов офіційно став представляти країну-терористку в UFC, він провів два поєдинки – в обох був нокаутований в першому раунді.
Нагадаємо, раніше в UFC оголосили бій Анкалаєв – Перейра та поєдинок Двалішвілі.
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