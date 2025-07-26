Ковальчук приніс Україні золото чемпіонату Європи
Українець став найкращим в одиночних змаганнях з сучасного п’ятиборства
близько 3 годин тому
Фото: World Pentathlon
Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства.
Українець на змаганнях отримав 1588 очок, обійшовши найближчого переслідувача на 6 залікових пунктів. Ще один представник України Данило Сич фінішував з п’ятим результатом.
Чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства. Чоловіки. Одиночні змагання
1. Юрій Ковальчук (Україна) – 1588 очок
2. Колесар Міхалі (Угорщина) – 1582
3. Жан-Батист Мурсія (Франція) – 1577
...
5. Данило Сич (Україна) – 1566
Нагадаємо, що Михайло Кохан завоював золото Універсіади.
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