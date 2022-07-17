Міжнародних союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян та білорусів від участі у міжнародних змаганнях

Фото: fspu.org.ua

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що боротьба на спортивному фронті за відсторонення представників країн, що розв’язали повномасштабну війну, продовжується:



На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР. Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим.

Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн.

Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень!