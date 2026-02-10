Олег Гончар

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк у залі Верховної Ради прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів під час офіційних тренувань і змагань Олімпіади-2026.

Беленюк назвав ситуацію ганебною та звернув увагу на подвійні стандарти МОК. За його словами, українському спортсмену заборонили символічне вшанування загиблих, тоді як російських і білоруських атлетів певних вікових категорій допускають до міжнародних змагань із національною символікою.

Олімпійський чемпіон наголосив, що МОК ігнорує реальність війни в Україні, внаслідок якої, за його словами, загинули вже понад 560 українських спортсменів.

Беленюк також запросив представників МОК приїхати до України, щоб на власні очі побачити умови, в яких готуються українські атлети — під обстрілами, без стабільного електропостачання, тепла та зі зруйнованою спортивною інфраструктурою.