Олег Гончар

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 з чорною пов’язкою замість шолома, на якому були зображені українські спортсмени, загиблі внаслідок російської агресії. Про це повідомив речник МОК під час сьогоднішньої пресконференції.

Таким чином, МОК погодився на частковий компроміс після резонансного рішення напередодні. Учора організація заборонила Гераскевичу використовувати «особливий» шолом як на офіційних тренуваннях, так і під час змагань, мотивуючи це невідповідністю олімпійським правилам.

Рішення викликало хвилю критики з боку українських спортсменів і спортивної спільноти. Сам Гераскевич заявляв, що вважає заборону несправедливою та такою, що позбавляє можливості вшанувати пам’ять спортсменів, які були частиною олімпійського руху.

Дозвіл на використання чорної пов’язки став єдиним варіантом символічного вшанування, який МОК визнав прийнятним у межах чинних регламентів.