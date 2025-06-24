Денис Сєдашов

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі стали для нього одним із найважливіших результатів за час керівництва організацією.

На думку Баха, ці Ігри стали прикладом єдності попри геополітичні розбіжності між країнами. Слова наводить МОК.

У Парижі спортсмени з усіх 206 національних олімпійських комітетів, а також Олімпійської команди біженців МОК змагалися між собою. Але водночас вони мирно жили разом в Олімпійському селищі, поважаючи одне одного, незважаючи на те, що багато їхніх країн перебували у стані війни або конфлікту. Атлети створили культуру миру й прийняли свою роль як послів миру. У Парижі вони об’єдналися, щоб разом звернутися до світу з щирим і емоційним закликом до миру. Томас Бах

Ковентрі вступила на посаду президента МОК, Бах пішов на пенсію.