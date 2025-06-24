Ексочільник МОК Бах виділив паризьку Олімпіаду як кульмінацію своєї каденції
Томас вважає, що Ігри стали прикладом єдності попри геополітичні розбіжності
42 хвилини тому
Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі стали для нього одним із найважливіших результатів за час керівництва організацією.
На думку Баха, ці Ігри стали прикладом єдності попри геополітичні розбіжності між країнами. Слова наводить МОК.
У Парижі спортсмени з усіх 206 національних олімпійських комітетів, а також Олімпійської команди біженців МОК змагалися між собою. Але водночас вони мирно жили разом в Олімпійському селищі, поважаючи одне одного, незважаючи на те, що багато їхніх країн перебували у стані війни або конфлікту.
Атлети створили культуру миру й прийняли свою роль як послів миру. У Парижі вони об’єдналися, щоб разом звернутися до світу з щирим і емоційним закликом до миру.
Ковентрі вступила на посаду президента МОК, Бах пішов на пенсію.