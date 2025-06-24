Володимир Кириченко

Новоспечений президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі поділилася емоціями після вступу на свою посаду.

Цитує Ковентрі прес-служба МОК.

«Наш рух як павутиння, де важливий кожен. Воно складне, красиве та сильне. Але воно залишається таким, тільки якщо ми працюємо разом, залишаємось єдиними. Кожен із вас відіграє важливу роль у нашій дуже важливій екосистемі. Працювати разом упродовж наступних кількох років та постійно знаходити шляхи для його посилення дозволять зберегти наш рух, надихати наступні покоління та втілювати мрії».

20 березня Ковентрі було обрано на посаду голови МОК. Вона здобула абсолютну більшість голосів уже в першому раунді голосування, незважаючи на таких авторитетних суперників, як Себастьян Коу та Хуан-Антоніо Самаранч-молодший. Нагадаємо, з 2013 року головою МОК був німець Томас Бах. Він не виявив бажання переобиратися на новий термін.

Нагадаємо, МОК закликав спортивні федерації працювати над допуском росіян під нейтральним флагом.

Раніше стало відомо, що Олімпійський комітет росії подасть до суду на МОК, якщо санкції проти країни не буде знято.