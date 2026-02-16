Український шорт-трекіст Олег Гандей допустив в кментарі "Суспільному", що може не вийти на старт чвертьфінального забігу на Олімпійських іграх-2026 через проблеми зі здоров’ям.

Спортсмен повідомив, що наразі відчуває сильний біль у ногах. За його словами, запалення після попередніх стартів дається взнаки настільки, що пересуватися складно навіть поза льодом. Гандей зазначив, що зараз проходить відновлювальні процедури, прикладає лід і намагається зменшити больові відчуття перед вирішальним днем.