Гандей може пропустити чвертьфінал Олімпіади-2026
Український шорт-трекіст має проблеми з травмою
1 день тому
Український шорт-трекіст Олег Гандей допустив в кментарі "Суспільному", що може не вийти на старт чвертьфінального забігу на Олімпійських іграх-2026 через проблеми зі здоров’ям.
Спортсмен повідомив, що наразі відчуває сильний біль у ногах. За його словами, запалення після попередніх стартів дається взнаки настільки, що пересуватися складно навіть поза льодом. Гандей зазначив, що зараз проходить відновлювальні процедури, прикладає лід і намагається зменшити больові відчуття перед вирішальним днем.
«Подивимся, що буде завтра, і вже від завтра будемо вирішувати з тренерами Польщі, бо вони мене супроводжують. Також з моєю федерацією, вони мене підтримують. Буду спілкуватися, думати, що робитиму, що краще зробити. Можливо, просто вийти на старт і хоча б якийсь час показати. А можливо і ні. Ще не знаємо, тому що дуже болить, навіть важко ходити. Подивимся, що буде завтра».
