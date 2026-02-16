Гандей у драматичному забігу з завалом пробився у перший для України чвертьфінал Олімпійських ігор
Українець дістався до фінішу кульгаючи
1 день тому
Фото: Getty Images
На Олімпійських іграх-2026 відбулися кваліфікаційні забіги у шорттреку на дистанції 500 м серед чоловіків.
Вперше в історії представнику України вдалося України вдалося пробитися до чвертьфінальної стадії. Олег Гандей був в епіцентрі завалу, після того як американець Брендон Кім збив представника Узбекистану Данііла Ейбога. Українець, кульгаючи, дістався до фінішу з третім результатом. Але через дискваліфікації представника США українець піднявся до другого місця.
Наступний старт Гандей проведе 18 лютого, до проведе чвертьфінальний забіг на 50-метрівці.