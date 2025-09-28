Олег Гончар

Голова Фінського паралімпійського комітету Сарі Раутіо різко розкритикувала рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) про відновлення членства Національного паралімпійського комітету Росії та Білорусі. Про це вона заявила в інтерв’ю Iltalehti.

«Це неймовірно жалюгідно і безглуздо. Російські спортсмени не повинні мати права на участь за будь-яких умов. На жаль, результати голосування свідчать, що ми у світі залишаємося в меншості з такою позицією». Сарі Раутіо

Раутіо заявила, що Фінляндія поки не планує бойкот, але це питання слід розглядати дуже обережно, враховуючи інтереси й безпеку спортсменів.

«Зараз у нас є двоє спортсменів, які вже здобули кваліфікацію на Паралімпіаду, і було б прикро, якби їхні можливості постраждали через таке рішення». Сарі Раутіо

Нагадаємо, Паралімпійський комітет росії відновлено у правах, атлети будуть виступати з прапором та гімном.