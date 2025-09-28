Голова Фінського паралімпійського комітету: «Рішення МПК щодо Росії – жалюгідне та безглузде»
Фінляндія не планує бойкот, але стурбована безпекою спортсменів
близько 15 годин тому
Голова Фінського паралімпійського комітету Сарі Раутіо різко розкритикувала рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) про відновлення членства Національного паралімпійського комітету Росії та Білорусі. Про це вона заявила в інтерв’ю Iltalehti.
«Це неймовірно жалюгідно і безглуздо. Російські спортсмени не повинні мати права на участь за будь-яких умов. На жаль, результати голосування свідчать, що ми у світі залишаємося в меншості з такою позицією».
Раутіо заявила, що Фінляндія поки не планує бойкот, але це питання слід розглядати дуже обережно, враховуючи інтереси й безпеку спортсменів.
«Зараз у нас є двоє спортсменів, які вже здобули кваліфікацію на Паралімпіаду, і було б прикро, якби їхні можливості постраждали через таке рішення».
Нагадаємо, Паралімпійський комітет росії відновлено у правах, атлети будуть виступати з прапором та гімном.
Поділитись