Олег Гончар

Президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, які призові отримав за золоту медаль Олімпійських ігор-1992 у командному фехтуванні в складі об’єднаної команди СНД.

В інтерв’ю виданню «Чемпіон» Гутцайт зазначив, що за олімпійське золото в Барселоні отримав 3 тисячі доларів. За його словами, система преміювання в ті роки суттєво відрізнялася від сучасної, а фінансова підтримка спортсменів була значно скромнішою.

Для порівняння, вже у 1994 році за перемогу на зимовій Олімпіаді в Ліллегаммері Україна виплачувала 15 тисяч доларів за золоту медаль. На Іграх-2026 призові за золото становили 125 тисяч доларів, однак українська команда цього разу залишилася без нагород.

Нагадаємо, Україна оголосила прапороносців на закритті Олімпіади-2026.