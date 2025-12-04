Президент НОК України Вадим Гутцайт висловився щодо рішення чемпіонки Європи зі стрибків у воду Софії Лискун змінити українське громадянство на російське. Його слова передає Чемпіон.

«Дізнався про цю новину сьогодні, був дуже неприємно здивований. Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва у 2014 році, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада. У мене це не укладається в голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність.

Я чудово пам’ятаю, скільки їй допомагала і держава, і федерація. Вона не мала проблем з фінансуванням – їй платили стипендію, організовували збори та виїзди на змагання. Їй допомагало і Міністерство спорту, і Федерація стрибків у воду України, і місто Київ.

Що або хто вплинув на її рішення, ще потрібно буде вияснити. Вона ж, напевно, мала можливість залишитися в Луганську у 2014 році. Але вона поїхала в столицю України. Стільки років виступала за збірну, ходила з нашим синьо-жовтим прапором. Просто немає слів».

Також він розповів, коли Лискун зможе виступати у складі іншої збірної.

«Потрібно дивитися статут міжнародної федерації, який регламентує зміну громадянства спортсменів. У випадку з гімнастом Ковтуном, згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, за нову країну він може почати виступати лише через два роки.

Відразу виникає і питання щодо її спортивних перспектив, адже не факт, що вона зможе пробитися до складу збірної країни-агрессора».