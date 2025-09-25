Володимир Кириченко

В Олімпійському домі відбулася зустріч президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта та міністра молоді та спорту України Матвія Бідного із представниками всеукраїнських федерацій з олімпійських видів спорту.

Однією з ключових питань зібрання стала тема недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних турнірах.

Гутцайт відзначив, що міжнародні партнери зберігають прихильність до України та підтримують її принципову позицію, але також нагадав про факти допущення спортсменів з росії та білорусі до участі у змаганнях під національною символікою або до командних турнірів.

Окрім цього, було обговорено підтримку перспективної молоді з акцентом на підготовці до Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі-2026, та ухвалено рішення про щомісячні стипендії медалістам Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.

Окремо учасники зустрічі обговорили діяльність Спортивного арбітражного суду при НОК України.

