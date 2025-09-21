Володимир Кириченко

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав умови допуску російських спортсменів до зимової Олімпіади-2026 під нейтральним флагом. Про це повідомляє прес-служба МОК.

Представники AIN будуть запрошені МОК для участі в Іграх відповідно до таких умов:

– спортсмени з російським або білоруським паспортом, що пройшли кваліфікацію, будуть допущені до участі в змаганнях і виступатимуть як нейтральні атлети;

– команди спортсменів із російськими чи білоруськими паспортами не зможуть взяти участі в Іграх;

– спортсмени та персонал, які активно підтримують бойові дії, не будуть допущені до участі в Іграх;

– спортсмени та персонал, які працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами національної безпеки, не будуть допущені до Ігор;

– будь-який нейтральний спортсмен, як і всі інші атлети, повинен дотримуватись усіх антидопінгових вимог, які застосовуються до них перед і під час Олімпійських ігор – 2026, зокрема ті, що викладені в антидопінгових правилах міжнародних федерацій.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

