Олег Гончар

Комісар Європейського Союзу з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026. Причиною він назвав рішення допустити російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Мікаллеф наголосив, що підтримує паралімпійців, однак вважає неприйнятним спершу повернення представників РФ і Білорусі, а згодом — надання їм wild card та прискореної участі без кваліфікації. За його словами, поки триває війна Росії проти України, він не може підтримувати використання національної символіки, пов’язаної з державою-агресором.

Посадовець підкреслив, що його рішення продиктоване принципами, а не неповагою до спортсменів.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість росіян і чотири білоруси зможуть виступити на Іграх-2026 під своїми прапорами. Також раніше стало відомо, що українські посадовці не планують відвідувати Паралімпіаду.

Нагадаємо, російських паралімпійців можуть допустити до церемоній відкриття й закриття Паралімпіади-2026.