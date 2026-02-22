Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі офіційно оголосила зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортині закритими.

Під час церемонії закриття Ковентрі підбила підсумки двотижневих змагань, відзначивши виступи спортсменів, роботу волонтерів та атмосферу на аренах. За її словами, Ігри продемонстрували, що олімпійський рух об’єднує людей незалежно від національності та походження. Вона подякувала атлетам за відданість і боротьбу на льоду та снігу, а вболівальникам — за підтримку.

«Ви були неймовірними: сміливими, безстрашними, сповненими серця й пристрасті», — сказала Ковентрі під час церемонії закриття. «Ви залишили на снігу й льоду все, що мали. Два незабутні тижні, прожиті на повну. Ви віддали все — і поділилися цим із нами.

Ви показали, що таке досконалість, повага та дружба у світі, який інколи забуває про ці цінності.

Дякую вам за відкриті серця.

Арени були заповнені, оплески — гучні, атмосфера — електрична. Ви вшановували своїх чемпіонів і підтримували спортсменів з усіх країн, показуючи, що пристрасть і повага можуть існувати поруч»».