Котовський та Брикіна пронесли прапор України на закритті Олімпіади-2026
В Італії добігли кінця зимові Олімпійські Ігри
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Синьо-жовті кольори у серці Верони! Фрістайлісти Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна стали головними обличчями України на фінальному шоу Олімпіади-2026.
Лижні акробати пронесли державний символ Ареною ді Верона, ознаменувавши фініш головного зимового старту чотириріччя.
Норвегія виграла медальний залік Олімпіади-2026, Україна без нагород.