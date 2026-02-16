Володимир Кириченко

Олімпійська збірна Італії оновила національний рекорд на зимових Олімпійських іграх як за кількістю медалей, так і за кількістю нагород найвищої проби.

Наразі команда має 8 золотих, 4 срібних та 10 бронзових нагород – сумарно 22. До того найкращий виступ країни на зимових Олімпіадах стався в Ліллегаммері-1994 (7-5-8, 20 в сумі).

Олімпійськими чемпіонами вже стали: Федеріка Бріньюне (гірськолижний спорт, двічі), Ліза Віттоцці (біатлон), Емануель Рідер / Сімон Кайнцвальднер (санний спорт), Андреа Воеттер / Маріон Оберхофер (санний спорт), збірна Італії з шорт-треку (змішана командна естафета), Франческа Лоллобріджіда (ковзанярський спорт, двічі).

Наразі Італія йде другою в медальному заліку, поступаючись лише норвежцям.

