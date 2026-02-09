Олег Гончар

Представники України Євген Марусяк та Віталій Калініченко завершили виступи у змаганнях зі стрибків з трампліну, не зумівши пройти до другого раунду. Обидва українці фінішували поза межами топ-30, який дає право продовжити боротьбу.

Марусяк виконав стрибок на 99 метрів, за який отримав 113,6 бала. Цього результату вистачило лише для 42-го підсумкового місця. Калініченко показав дальність 94,5 метра, набрав 104,5 бала та завершив змагання на 47-й позиції.

Таким чином, українські спортсмени не змогли втрутитися в боротьбу за високі місця та завершили виступи на ранній стадії.

Нагадаємо, Австрійський сноубордист став найвіковішим олімпійським чемпіоном в історії зимових Ігор.