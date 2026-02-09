Володимир Кириченко

Австрійський сноубордист Беньямін Карл очолив рейтинг вікових олімпійських чемпіонів в особистому зимовому вигляді.

Учора, 8 лютого, у 40 років, 3 місяці та 23 дні він завоював золото у паралельному гігантському слаломі на зимових Іграх-2026.

Раніше найбільш віковим був норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален, який став першим у спринті на Олімпійських іграх-2014 у Сочі. На той момент йому було 40 років та 12 днів.

У фіналі паралельного гігантського слалому Беньямін Карл привіз Кім Сан Кюму із Південної Кореї 0,19 секунди. Для австрійця друга золота медаль Олімпіади. У Пекіні-2022 він також був першим у цій дисципліні.

