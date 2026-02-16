Марусяк та Калініченко не вийшли до фіналу суперкоманди на Олімпіаді-2026
Українці завершили виступ у першому раунді
1 день тому
Євген Марусяк
У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграють медалі у стрибках з трампліна серед чоловічих суперкоманд.
Збірну України у цій дисципліні представили Євген Марусяк та Віталій Калініченко. За підсумками першого раунду український дует набрав 208,1 бала та посів 14-те місце. Цього результату виявилося недостатньо для виходу до другого раунду, куди проходять найкращі команди після стартової серії стрибків.
