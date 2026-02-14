Олег Шумейко

Євген Марусяк та Віталій Калініченко не змогли пройти до фіналу у стрибках з великого трампліна на Олімпіаді-2026.

Українцям не вдалося потрапити до тридцятки найкращих. Калініченко стрибнув на 120.5 м (оцінка 103.4) та фінішував з 44-м результатом, а Марусяк подолав 124.5 м (оцінка 108.6) та посів 41 місце. Найкращий результат у японця Рена Нікайдо –140 м.

