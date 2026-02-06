Відома американська співачка Мерайя Кері стала музичною гостею церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані. Під час урочистостей на стадіоні Сан-Сіро вона виконала легендарну італійську композицію Volare, а також власну пісню Nothing Is Impossible.

Зазначимо, що основні святкові заходи відбуваються в Мілані та в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо та Лівіньйо.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. У межах змагань буде розіграно 116 комплектів нагород. Загалом на Іграх виступлять представники 92 країн.

