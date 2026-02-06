Олег Гончар

Член Зали слави баскетболу Яо Мін долучився до естафети олімпійського вогню. Про це колишній гравець НБА повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, опублікувавши фото з факелом.

Sotto la nostra sede la torcia olimpica (e Yao Ming) 📍🇨🇳 pic.twitter.com/airKhP3HZ4 — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 6, 2026

Яо Мін є найвідомішим баскетболістів в історії Китаю. Упродовж кар’єри він вісім разів брав участь у Матчах усіх зірок НБА та багато років був лідером Хьюстон Рокетс. Через серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема хронічні травми лівої ступні, спортсмен був змушений достроково завершити професійну кар’єру. У 2017 році Рокетс вивели його ігровий номер з обігу на знак поваги до внеску центрового в історію клубу.

Естафета олімпійського вогню розпочалася 26 листопада в грецькій Олімпії. 6 грудня 2025 року вогонь прибув до Рима, після чого має подолати близько 12 тисяч кілометрів територією Італії. У межах естафети факел понесуть 10 001 факелоносців, серед яких — відомі спортсмени, громадські діячі та олімпійські легенди.

Нагадаємо, Снуп Догг узяв участь в естафеті олімпійського вогню перед Іграми-2026.