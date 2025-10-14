Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю РБК-Україна розповів про бронювання від мобілізації чоловіків у спорті.

«Загалом у спорті дуже мало заброньованих людей, порівняно з іншими галузями. Члени національної збірної команди мають право на бронювання.

Є загальні критерії для надання статусу критичності. Топові спортивні клуби: футбольні, хокейні та інших видів спорту можуть їм відповідати та отримати можливість забронювати певну частину персоналу.

Наприклад, якщо футбольним клубам «Шахтар», «Динамо», «Полісся» треба якісний спеціалізований спортивний лікар, для супроводження команди, то вони можуть його забронювати».