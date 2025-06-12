Володимир Кириченко

Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кіт Макконнелл звернувся до організацій щодо роботи над допуском російських та білоруських атлетів під нейтральним прапором. Про це він повідомив на генеральній асамблеї Асоціації літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) у Лозанні (Швейцарія).

Цитує Макконнелла прес-служба МОК.

«Дякую всі ті міжнародні федерації, які дозволили нейтральним спортсменам з російським та білоруським паспортами знову брати участь у змаганнях. Наша позиція в МОК ясна і незмінна з початку воєнних дій – атлетів не можна карати за дії їхніх урядів. Ми повинні працювати разом над тим, щоб ці атлети, нехай і в нейтральному статусі, могли змагатися зі своїми колегами з інших країн. Ми відкриті для будь-яких федерацій для діалогу про підтримку та розвиток процесу допуску цих атлетів та інших нюансів».

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через війну в Україні. 2023 року МОК рекомендував допускати росіян до змагань як нейтральних атлетів. При цьому багато міжнародних федерацій досі не зняли введених санкцій.

Напередодні у Києві постраждав стадіон Спартак через масовану атаку росіян.